Зеленский прибыл в Мадрид - что в программе визита
Киев • УНН
Президент Украины проведет встречи с премьером Санчесом и королем Фелипе VI. Запланировано подписание документов по безопасности и визит на предприятие.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
Детали
"Сегодня Президент работает в Мадриде", - сообщил пресс-секретарь.
В программе визита, как сообщается, - визит на оборонное предприятие, подписание в присутствии Президента украинско-испанских оборонных соглашений.
Также ожидается встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписание двусторонних документов в присутствии лидеров.
Кроме того, запланирована встреча с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.
Как и встреча с королем Испании Фелипе VI.
