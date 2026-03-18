Зеленский прибыл в Мадрид - что в программе визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

"Сегодня Президент работает в Мадриде", - сообщил пресс-секретарь.

В программе визита, как сообщается, - визит на оборонное предприятие, подписание в присутствии Президента украинско-испанских оборонных соглашений.

Также ожидается встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписание двусторонних документов в присутствии лидеров.

Кроме того, запланирована встреча с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.

Как и встреча с королем Испании Фелипе VI.

