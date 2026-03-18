Украина готовит строительство высокоскоростной железной дороги до границы - на каком этапе проект

Украина продвинулась с проектом высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей, начав совместно с Южной Кореей подготовку ТЭО для соответствующего строительства, сообщили в Минразвития в среду, пишет УНН.

Детали

"В Минразвития состоялась встреча с делегацией Республики Корея по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсудили "состояние проекта, дальнейшие шаги по привлечению консультантов и развитие высокоскоростной железной дороги как части интеграции Украины в транспортную сеть ЕС и восстановления".

"Развитие высокоскоростной железной дороги мы рассматриваем не просто как инфраструктурный проект, а как важную часть восстановления и долгосрочного развития украинской железной дороги, модернизации страны и ее интеграции в европейское транспортное пространство. Мы искренне благодарны корейской стороне за партнерство, доверие, экспертизу и готовность инвестировать в будущее Украины", – подчеркнул заместитель министра Алексей Балеста.

Также, как отмечается, стороны говорили о подготовке ТЭО и ключевых вопросах исследования, в частности - согласовании с планами TEN-T, "чтобы украинская инфраструктура могла стать частью европейской транспортной системы".

Украинская сторона "подчеркнула готовность к тесной координации и работе с партнерами".

Дополнение

В ЕС в прошлом году представили план соединения всех столиц Европы высокоскоростными железнодорожными линиями до 2040 года. Это предусматривает расширение существующих линий и создание новых, что позволит поездам развивать скорость более 250 км/ч.