Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини

Просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року - ймовірно, через менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

За спостереженнями аналітиків, просування росіян у 2025 році досягло піку 1 та 2 грудня, а потім постійно знижувалася до кінця року.

російські війська змогли скористатися несприятливими погодними умовами восени та на початку зими 2025 року, які перешкоджали операціям українських безпілотників, для відносно швидшого просування - вказують експерти.

Вони підкреслюють, що ці сприятливі погодні умови не будуть постійними.

російські війська, ймовірно, намагютьсяся пришвидшувати темпи просування, оскільки стало холодніше, що ускладнює здатність російських військ успішно впроваджувати свій новий наступальний шаблон, який значною мірою залежить від місій піхотного проникнення, що повинні долати десятки кілометрів території пішки з обмеженим постачанням - зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що російські війська могли спочатку збільшити темпи наступальних операцій у грудні 2025 року, щоб задовольнити вимоги російського військового командування щодо досягнення певних цілей до кінця року.

