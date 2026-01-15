Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини

$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 10641 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 18801 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 20189 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 19118 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 18923 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 17237 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15097 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14494 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12712 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин – Reuters14 січня, 17:24 • 4046 перегляди
Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ14 січня, 18:36 • 10434 перегляди
У п’яти регіонах Німеччини провели рейди в манікюрних салонах - DW14 січня, 18:49 • 8688 перегляди
"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє ГренландіїPhoto14 січня, 18:51 • 3620 перегляди
Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві21:24 • 5442 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 25849 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 36662 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 44674 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 59640 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 71062 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Кая Каллас
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 28193 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 62798 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 55070 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 59576 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 60782 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини

Київ • УНН

Просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини

Просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року - ймовірно, через менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

За спостереженнями аналітиків, просування росіян у 2025 році досягло піку 1 та 2 грудня, а потім постійно знижувалася до кінця року.

російські війська змогли скористатися несприятливими погодними умовами восени та на початку зими 2025 року, які перешкоджали операціям українських безпілотників, для відносно швидшого просування

- вказують експерти.

Вони підкреслюють, що ці сприятливі погодні умови не будуть постійними.

російські війська, ймовірно, намагютьсяся пришвидшувати темпи просування, оскільки стало холодніше, що ускладнює здатність російських військ успішно впроваджувати свій новий наступальний шаблон, який значною мірою залежить від місій піхотного проникнення, що повинні долати десятки кілометрів території пішки з обмеженим постачанням

- зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що російські війська могли спочатку збільшити темпи наступальних операцій у грудні 2025 року, щоб задовольнити вимоги російського військового командування щодо досягнення певних цілей до кінця року.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна не допустила критичних проривів противника, зірвавши його плани. За рік ворожа армія скоротилася на 418 тисяч осіб убитими й пораненими.

росія, ймовірно, загалом зазнала понад 1,2 млн втрат у війні проти України - британська розвідка14.01.26, 21:48 • 2424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Україна