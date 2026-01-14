росія, ймовірно, загалом зазнала понад 1,2 млн втрат у війні проти України - британська розвідка

У 2025 році росія, ймовірно, втратила 415 тис. солдат, що приблизно на 15 тис. менше, ніж у 2024 році. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

росія, ймовірно, зазнала приблизно 415 тис. втрат (загиблих і поранених) у російсько-українському конфлікті в 2025 році, що є другим за величиною річним показником з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 тис. втрат, яких росія зазнала в 2024 році, що є найвищим річним показником. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат