19:44 • 890 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 7620 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 12134 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 12528 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 14172 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 15161 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13571 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13796 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12238 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21112 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
росія, ймовірно, загалом зазнала понад 1,2 млн втрат у війні проти України - британська розвідка

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Британська розвідка повідомила про понад 1,2 млн втрат росії у війні проти України. У 2025 році рф втратила 415 тис. солдатів, що на 15 тис. менше, ніж у 2024 році.

У 2025 році росія, ймовірно, втратила 415 тис. солдат, що приблизно на 15 тис. менше, ніж у 2024 році. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН

Деталі

росія, ймовірно, зазнала приблизно 415 тис. втрат (загиблих і поранених) у російсько-українському конфлікті в 2025 році, що є другим за величиною річним показником з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 тис. втрат, яких росія зазнала в 2024 році, що є найвищим річним показником. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат

- йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що згідно з повідомленням Генерального штабу України, середньодобовий рівень втрат росії у грудні 2025 року становив 1 130 осіб, що є збільшенням порівняно з 1 030 особами у листопаді 2025 року і четвертим поспіль щомісячним збільшенням.

Середньодобові втрати росії з серпня 2025 року по грудень 2025 року були п'ятьма найнижчими середньомісячними показниками, зафіксованими з квітня 2024 року. Місячний показник втрат росії знову зріс у зв'язку з посиленням наступу на всьому фронті. росія, ймовірно, продовжить зазнавати високих втрат протягом січня 2026 року через постійні атаки піхоти з декількох напрямків

- зазначили у розвідці.

Нагадаємо

За добу 13 січня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів, 8 крилатих ракет та 1074 БпЛА.

Павло Башинський

