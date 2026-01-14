росія, ймовірно, загалом зазнала понад 1,2 млн втрат у війні проти України - британська розвідка
Британська розвідка повідомила про понад 1,2 млн втрат росії у війні проти України. У 2025 році рф втратила 415 тис. солдатів, що на 15 тис. менше, ніж у 2024 році.
У 2025 році росія, ймовірно, втратила 415 тис. солдат, що приблизно на 15 тис. менше, ніж у 2024 році. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.
Деталі
росія, ймовірно, зазнала приблизно 415 тис. втрат (загиблих і поранених) у російсько-українському конфлікті в 2025 році, що є другим за величиною річним показником з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 тис. втрат, яких росія зазнала в 2024 році, що є найвищим річним показником. росія, ймовірно, зазнала загалом приблизно 1 213 000 втрат
У розвідці додали, що згідно з повідомленням Генерального штабу України, середньодобовий рівень втрат росії у грудні 2025 року становив 1 130 осіб, що є збільшенням порівняно з 1 030 особами у листопаді 2025 року і четвертим поспіль щомісячним збільшенням.
Середньодобові втрати росії з серпня 2025 року по грудень 2025 року були п'ятьма найнижчими середньомісячними показниками, зафіксованими з квітня 2024 року. Місячний показник втрат росії знову зріс у зв'язку з посиленням наступу на всьому фронті. росія, ймовірно, продовжить зазнавати високих втрат протягом січня 2026 року через постійні атаки піхоти з декількох напрямків
Нагадаємо
За добу 13 січня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів, 8 крилатих ракет та 1074 БпЛА.