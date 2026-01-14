Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка

В 2025 году Россия, вероятно, потеряла 415 тыс. солдат, что примерно на 15 тыс. меньше, чем в 2024 году. Россия, вероятно, понесла в общей сложности примерно 1 213 000 потерь. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Россия, вероятно, понесла примерно 415 тыс. потерь (убитыми и ранеными) в российско-украинском конфликте в 2025 году, что является вторым по величине годовым показателем с момента начала незаконного полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 тыс. потерь, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла в общей сложности примерно 1 213 000 потерь

В разведке добавили, что согласно сообщению Генерального штаба Украины, среднесуточный уровень потерь России в декабре 2025 года составил 1 130 человек, что является увеличением по сравнению с 1 030 человек в ноябре 2025 года и четвертым подряд ежемесячным увеличением.

Среднесуточные потери России с августа 2025 года по декабрь 2025 года были пятью самыми низкими среднемесячными показателями, зафиксированными с апреля 2024 года. Месячный показатель потерь России снова вырос в связи с усилением наступления по всему фронту. Россия, вероятно, продолжит нести высокие потери в течение января 2026 года из-за постоянных атак пехоты с нескольких направлений