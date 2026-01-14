Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 1048 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 7912 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 12294 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 12663 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 14287 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 15217 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13596 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13813 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12243 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21224 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 5400 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 29658 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 6386 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 12738 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto15:34 • 4248 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21214 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 29666 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 40659 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 55117 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 67374 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джордж Буш-младший
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 26423 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 61010 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 53396 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 57994 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 59241 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Британская разведка сообщила о более чем 1,2 млн потерь России в войне против Украины. В 2025 году РФ потеряла 415 тыс. солдат, что на 15 тыс. меньше, чем в 2024 году.

Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка

В 2025 году Россия, вероятно, потеряла 415 тыс. солдат, что примерно на 15 тыс. меньше, чем в 2024 году. Россия, вероятно, понесла в общей сложности примерно 1 213 000 потерь. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН

Детали

Россия, вероятно, понесла примерно 415 тыс. потерь (убитыми и ранеными) в российско-украинском конфликте в 2025 году, что является вторым по величине годовым показателем с момента начала незаконного полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 тыс. потерь, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла в общей сложности примерно 1 213 000 потерь

- говорится в сообщении.

В разведке добавили, что согласно сообщению Генерального штаба Украины, среднесуточный уровень потерь России в декабре 2025 года составил 1 130 человек, что является увеличением по сравнению с 1 030 человек в ноябре 2025 года и четвертым подряд ежемесячным увеличением.

Среднесуточные потери России с августа 2025 года по декабрь 2025 года были пятью самыми низкими среднемесячными показателями, зафиксированными с апреля 2024 года. Месячный показатель потерь России снова вырос в связи с усилением наступления по всему фронту. Россия, вероятно, продолжит нести высокие потери в течение января 2026 года из-за постоянных атак пехоты с нескольких направлений

- отметили в разведке.

Напомним

За сутки 13 января российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат, 8 крылатых ракет и 1074 БПЛА.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина