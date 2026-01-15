Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причины

Продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

Продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года — вероятно, из-за менее благоприятных погодных условий и прекращения усилий по соблюдению «произвольных сроков» в конце года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Детали По наблюдениям аналитиков, продвижение россиян в 2025 году достигло пика 1 и 2 декабря, а затем постоянно снижалось до конца года. российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, которые препятствовали операциям украинских беспилотников, для относительно более быстрого продвижения - указывают эксперты. Они подчеркивают, что эти благоприятные погодные условия не будут постоянными. российские войска, вероятно, пытаются ускорить темпы продвижения, поскольку стало холоднее, что затрудняет способность российских войск успешно внедрять свой новый наступательный шаблон, который в значительной степени зависит от миссий пехотного проникновения, которые должны преодолевать десятки километров территории пешком с ограниченным снабжением - отмечают в ISW. Там делают вывод, что российские войска могли изначально увеличить темпы наступательных операций в декабре 2025 года, чтобы удовлетворить требования российского военного командования по достижению определенных целей до конца года. Напомним Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что Украина не допустила критических прорывов противника, сорвав его планы. За год вражеская армия сократилась на 418 тысяч человек убитыми и ранеными. Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка