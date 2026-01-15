$43.180.08
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 10515 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 18688 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 20088 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 19051 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 18880 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 17202 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 15077 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14478 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12700 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причины

Киев • УНН

Продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

Продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года — вероятно, из-за менее благоприятных погодных условий и прекращения усилий по соблюдению «произвольных сроков» в конце года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

По наблюдениям аналитиков, продвижение россиян в 2025 году достигло пика 1 и 2 декабря, а затем постоянно снижалось до конца года.

российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, которые препятствовали операциям украинских беспилотников, для относительно более быстрого продвижения

- указывают эксперты.

Они подчеркивают, что эти благоприятные погодные условия не будут постоянными.

российские войска, вероятно, пытаются ускорить темпы продвижения, поскольку стало холоднее, что затрудняет способность российских войск успешно внедрять свой новый наступательный шаблон, который в значительной степени зависит от миссий пехотного проникновения, которые должны преодолевать десятки километров территории пешком с ограниченным снабжением

- отмечают в ISW.

Там делают вывод, что российские войска могли изначально увеличить темпы наступательных операций в декабре 2025 года, чтобы удовлетворить требования российского военного командования по достижению определенных целей до конца года.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что Украина не допустила критических прорывов противника, сорвав его планы. За год вражеская армия сократилась на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

Вадим Хлюдзинский

