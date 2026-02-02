Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов

$42.810.04
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84193 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля
Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Российские подразделения усиливают давление на Волчанском направлении, неся значительные потери и используя тактику массовых пехотных атак. Ситуация в Волчанске остается непростой, но украинские силы сдерживают наступление.

Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов

Российские подразделения усиливают давление на Волчанском направлении, однако несут высокие потери и все чаще используют тактику массовых пехотных атак вместо бронетехники. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", пишет УНН.

Детали

По его словам, в центре Купянска поведение российских военных свидетельствует либо о страхе, либо о дезориентации из-за действий собственного командования.

Они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции, на Волчанские хутора. Они пытаются обходить и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая

- отметил представитель Группировки объединенных сил.

Он добавил, что несмотря на постоянные попытки наступления, потери российских войск остаются высокими, а украинские силы продолжают сдерживать давление на этом направлении.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений, из них 73 атаки сосредоточились на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и совершив обстрелы.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Купянск