Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов

Российские подразделения усиливают давление на Волчанском направлении, однако несут высокие потери и все чаще используют тактику массовых пехотных атак вместо бронетехники. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", пишет УНН.

Детали

По его словам, в центре Купянска поведение российских военных свидетельствует либо о страхе, либо о дезориентации из-за действий собственного командования.

Они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции, на Волчанские хутора. Они пытаются обходить и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая - отметил представитель Группировки объединенных сил.

Он добавил, что несмотря на постоянные попытки наступления, потери российских войск остаются высокими, а украинские силы продолжают сдерживать давление на этом направлении.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений, из них 73 атаки сосредоточились на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и совершив обстрелы.