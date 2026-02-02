Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов
Киев • УНН
Российские подразделения усиливают давление на Волчанском направлении, однако несут высокие потери и все чаще используют тактику массовых пехотных атак вместо бронетехники. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", пишет УНН.
Детали
По его словам, в центре Купянска поведение российских военных свидетельствует либо о страхе, либо о дезориентации из-за действий собственного командования.
Они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции, на Волчанские хутора. Они пытаются обходить и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая
Он добавил, что несмотря на постоянные попытки наступления, потери российских войск остаются высокими, а украинские силы продолжают сдерживать давление на этом направлении.
Напомним
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений, из них 73 атаки сосредоточились на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и совершив обстрелы.