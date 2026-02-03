$42.810.04
20:49 • 3042 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 6900 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 12515 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 11772 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10335 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10417 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17613 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24376 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39239 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60990 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Графики отключений электроэнергии
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российские войска совершили комбинированную атаку на Харьков и область, применяя баллистические ракеты, дроны и РСЗО. В Слободском районе Харькова зафиксировано попадание баллистики, а в центре города – дрона. В Дергачах в результате атаки БпЛА пострадали двое гражданских.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о массированной комбинированной атаке на город и область. Оккупанты применили против гражданского населения широкий спектр вооружения – от ударных беспилотников "Молния" до баллистических ракет и тяжелых реактивных систем залпового огня типа "Торнадо". Об этом пишет УНН.

Подробности

Вражеское баллистическое оружие попало в Слободской район города, сейчас специалисты уточняют информацию о разрушениях и возможных жертвах. Кроме того, зафиксировано попадание дрона "Молния" непосредственно в центральной части Харькова. По предварительным данным правоохранителей, в центре обошлось без пострадавших, однако информация о повреждениях инфраструктуры еще выясняется. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях из-за высокой угрозы повторных пусков.

Пострадавшие в результате атаки на Дергачи

В городе Дергачи удар вражеского БпЛА привел к ранению гражданских лиц. Медики оказали помощь 79-летней женщине, у которой диагностировали острую реакцию на стресс, а 22-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку атака дронов продолжается одновременно с обстрелами из тяжелого вооружения. 

Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов02.02.26, 18:35 • 2332 просмотра

Степан Гафтко

