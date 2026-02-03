российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о массированной комбинированной атаке на город и область. Оккупанты применили против гражданского населения широкий спектр вооружения – от ударных беспилотников "Молния" до баллистических ракет и тяжелых реактивных систем залпового огня типа "Торнадо". Об этом пишет УНН.

Подробности

Вражеское баллистическое оружие попало в Слободской район города, сейчас специалисты уточняют информацию о разрушениях и возможных жертвах. Кроме того, зафиксировано попадание дрона "Молния" непосредственно в центральной части Харькова. По предварительным данным правоохранителей, в центре обошлось без пострадавших, однако информация о повреждениях инфраструктуры еще выясняется. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях из-за высокой угрозы повторных пусков.

Пострадавшие в результате атаки на Дергачи

В городе Дергачи удар вражеского БпЛА привел к ранению гражданских лиц. Медики оказали помощь 79-летней женщине, у которой диагностировали острую реакцию на стресс, а 22-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку атака дронов продолжается одновременно с обстрелами из тяжелого вооружения.

Давление на Волчанск растет, но российские войска несут значительные потери - Трегубов