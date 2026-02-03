$42.810.04
23:51 • 3820 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 9724 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 11164 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 15846 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 13763 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11460 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11063 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 19031 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24955 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40099 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 5454 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 9632 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 10208 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 10954 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 11118 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Харкові через масовану атаку на енергетичну інфраструктуру зливають теплоносій у 820 житлових будинках. Це необхідно для запобігання замерзанню мереж, поки в місті працює 101 пункт незламності.

У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про критичну ситуацію в місті внаслідок безпрецедентного обстрілу, що триває вже понад три години. російські війська цілеспрямовано атакують об'єкти енергетичної інфраструктури, намагаючись спричинити гуманітарну катастрофу в умовах двадцятиградусного морозу. Про це пише УНН.

Деталі

Через значні руйнування однієї з найбільших ТЕЦ фахівці змушені ухвалити рішення про злив теплоносія у системі опалення 820 житлових будинків. Цей крок є необхідним для запобігання замерзанню та остаточному руйнуванню міських мереж. Для мешканців, які залишилися без тепла, у Харкові цілодобово працює 101 пункт незламності, де можна зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячі напої. За потреби міська влада обіцяє оперативно розгорнути додаткові пункти обігріву.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста03.02.26, 01:13 • 2104 перегляди

Атака на енергосистему призвела до перебоїв у роботі міського електротранспорту, тому на маршрути вже виводять додаткові автобуси. Мер наголосив, що всі комунальні служби працюють у посиленому режимі, а ситуація, попри складність, залишається під контролем.

Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть!

– заявив Терехов.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз03.02.26, 01:51 • 3832 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ігор Терехов
Харків