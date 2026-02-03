У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про критичну ситуацію в місті внаслідок безпрецедентного обстрілу, що триває вже понад три години. російські війська цілеспрямовано атакують об'єкти енергетичної інфраструктури, намагаючись спричинити гуманітарну катастрофу в умовах двадцятиградусного морозу. Про це пише УНН.

Деталі

Через значні руйнування однієї з найбільших ТЕЦ фахівці змушені ухвалити рішення про злив теплоносія у системі опалення 820 житлових будинків. Цей крок є необхідним для запобігання замерзанню та остаточному руйнуванню міських мереж. Для мешканців, які залишилися без тепла, у Харкові цілодобово працює 101 пункт незламності, де можна зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячі напої. За потреби міська влада обіцяє оперативно розгорнути додаткові пункти обігріву.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста

Атака на енергосистему призвела до перебоїв у роботі міського електротранспорту, тому на маршрути вже виводять додаткові автобуси. Мер наголосив, що всі комунальні служби працюють у посиленому режимі, а ситуація, попри складність, залишається під контролем.

Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть! – заявив Терехов.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз