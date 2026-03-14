Хакери зламали 14 тис. роутерів по всьому світу та перетворили їх на величезну мережу ботів
Київ • УНН
Шкідливе ПЗ KadNap створює ботнети для кібератак через уразливості в прошивці маршрутизаторів. Хакери отримують дистанційний контроль над мережами.
Понад 14 тисяч інтернет-маршрутизаторів по всьому світу були заражені шкідливим програмним забезпеченням KadNap, яке дозволяє зловмисникам дистанційно керувати пристроями та використовувати їх для кібератак. Про це пише BILD, передає УНН.
Деталі
За даними фахівців з кібербезпеки, вірус поширюється через уразливості в прошивці та працює непомітно для користувача, тому власники заражених пристроїв часто не підозрюють про злам.
"Після зараження роутер стає частиною так званого ботнету - мережі пристроїв, які можна використовувати для атак на сайти, перенаправлення інтернет-трафіку або прихованої передачі даних. Експерти попереджають, що через такий доступ хакери можуть спробувати отримати контроль і над іншими пристроями в домашній мережі, включаючи комп'ютери, накопичувачі або принтери", - пише видання.
Фахівці рекомендують встановлювати останні оновлення безпеки та змінювати стандартні паролі, оскільки саме застаріле програмне забезпечення найчастіше стає причиною злому.
Нагадаємо
Компанія Amazon попередила про нову масштабну загрозу, в межах якої кіберзлочинці використали загальнодоступні інструменти генеративного штучного інтелекту для масового зламу мережевих екранів у 55 країнах світу. Протягом лише п'яти тижнів хакерам вдалося скомпрометувати понад 600 фаєрволів, використовуючи ШІ для автоматизації підбору паролів та обходу застарілих систем захисту.