Хакеры взломали 14 тыс. роутеров по всему миру и превратили их в огромную сеть ботов

Более 14 тысяч интернет-маршрутизаторов по всему миру были заражены вредоносным программным обеспечением KadNap, которое позволяет злоумышленникам дистанционно управлять устройствами и использовать их для кибератак. Об этом пишет BILD, передает УНН.

По данным специалистов по кибербезопасности, вирус распространяется через уязвимости в прошивке и работает незаметно для пользователя, поэтому владельцы зараженных устройств часто не подозревают о взломе.

"После заражения роутер становится частью так называемого ботнета - сети устройств, которые можно использовать для атак на сайты, перенаправления интернет-трафика или скрытой передачи данных. Эксперты предупреждают, что через такой доступ хакеры могут попытаться получить контроль и над другими устройствами в домашней сети, включая компьютеры, накопители или принтеры", - пишет издание.

Специалисты рекомендуют устанавливать последние обновления безопасности и менять стандартные пароли, поскольку именно устаревшее программное обеспечение чаще всего становится причиной взлома.

Компания Amazon предупредила о новой масштабной угрозе, в рамках которой киберпреступники использовали общедоступные инструменты генеративного искусственного интеллекта для массового взлома сетевых экранов в 55 странах мира. В течение всего пяти недель хакерам удалось скомпрометировать более 600 фаерволов, используя ИИ для автоматизации подбора паролей и обхода устаревших систем защиты.