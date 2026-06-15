Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение
Киев • УНН
В ночь на 15 июня враг атаковал Киев дронами. В результате падения обломков горят дома и автомобили, в некоторых районах пропал свет.
Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атакует Киев с воздуха. Об этом сообщает УНН.
Детали
Еще вечером воскресенья мониторинговые каналы предупреждали о высокой вероятности пусков "Кинжалов" и вылетов МиГов. Также курсом на столицу летело около 30 дронов.
В 1:06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО.
В Оболонском районе, в результате падения обломков БпЛА, горят автомобили. ... В некоторых районах столицы перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину. ... Также в Подольском районе возгорание в трехэтажном жилом доме
В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко констатировал, что в Подольском районе столицы горит частный дом.
"Этой ночью есть угроза комбинированной атаки на столицу. На окраинах уже сейчас группы вражеских БпЛА. Киевляне, находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - призвал Ткаченко.
Напомним
В результате ночной атаки рф на Украину 2 июня пострадало 130 человек, а также погибло 22, из них - двое детей.
Более 41 тысячи человек прятались в метро Киева во время ночной атаки рф - это рекорд02.06.26, 17:22 • 11798 просмотров