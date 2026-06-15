Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атакует Киев с воздуха. Об этом сообщает УНН.

Еще вечером воскресенья мониторинговые каналы предупреждали о высокой вероятности пусков "Кинжалов" и вылетов МиГов. Также курсом на столицу летело около 30 дронов.

В 1:06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО.

В Оболонском районе, в результате падения обломков БпЛА, горят автомобили. ... В некоторых районах столицы перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину. ... Также в Подольском районе возгорание в трехэтажном жилом доме