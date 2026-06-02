Более 41 тысячи человек прятались в метро Киева во время ночной атаки рф - это рекорд
Киев • УНН
В ночь на 2 июня во время массированной российской атаки на Киев на станциях столичного метро укрывались более 41 тысячи человек, среди которых почти 4,5 тысячи детей. Это самый высокий показатель количества людей, находившихся в подземке во время ночной воздушной тревоги за последние годы. Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает УНН.
Детали
В метро напомнили, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия. Для входа открыты все без исключения вестибюли.
В Киевском метрополитене призвали людей, которые планируют оставаться на станциях на ночь, заранее приходить до закрытия входов, сообщать работникам метро и полиции о намерении остаться, а также размещаться непосредственно на платформе.
Во время длительных воздушных тревог, когда на станциях метро одновременно укрываются десятки тысяч людей, важно заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других
Там также отметили, что платформы имеют ограниченное пространство, поэтому людей просят не приносить громоздкие вещи и не устанавливать палатки, которые могут помешать эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
В подземке рекомендуют брать с собой теплые вещи, одеяла или карематы, так как температура на станциях ночью составляет около 17–18 градусов. Также советуют иметь воду, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи для домашних животных.
В метрополитене добавили, что на центральных станциях во время воздушных тревог обычно находится меньше людей, поэтому по возможности советуют пользоваться именно ими.
Просим с пониманием относиться к работникам метро. Именно они обеспечивают бесперебойную работу станций в режиме укрытия и одновременно выполняют текущие задачи, чтобы даже после тревожной ночи подземка оставалась безопасной и удобной для пассажиров днем
