Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Более 41 тысячи человек прятались в метро Киева во время ночной атаки рф - это рекорд

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В ночь на 2 июня в метро Киева укрылись более 41 тысячи человек, что является рекордом за последние годы. Среди них было почти 4,5 тысячи детей.

В ночь на 2 июня во время массированной российской атаки на Киев на станциях столичного метро укрывались более 41 тысячи человек, среди которых почти 4,5 тысячи детей. Это самый высокий показатель количества людей, находившихся в подземке во время ночной воздушной тревоги за последние годы. Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает УНН.

Детали

В метро напомнили, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия. Для входа открыты все без исключения вестибюли.

В Киевском метрополитене призвали людей, которые планируют оставаться на станциях на ночь, заранее приходить до закрытия входов, сообщать работникам метро и полиции о намерении остаться, а также размещаться непосредственно на платформе.

Во время длительных воздушных тревог, когда на станциях метро одновременно укрываются десятки тысяч людей, важно заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других

- подчеркнули в метрополитене.

Там также отметили, что платформы имеют ограниченное пространство, поэтому людей просят не приносить громоздкие вещи и не устанавливать палатки, которые могут помешать эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

В подземке рекомендуют брать с собой теплые вещи, одеяла или карематы, так как температура на станциях ночью составляет около 17–18 градусов. Также советуют иметь воду, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи для домашних животных.

В метрополитене добавили, что на центральных станциях во время воздушных тревог обычно находится меньше людей, поэтому по возможности советуют пользоваться именно ими.

Просим с пониманием относиться к работникам метро. Именно они обеспечивают бесперебойную работу станций в режиме укрытия и одновременно выполняют текущие задачи, чтобы даже после тревожной ночи подземка оставалась безопасной и удобной для пассажиров днем

- говорится в сообщении.

