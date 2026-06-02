Число пострадавших от массированной атаки рф на Киев достигло 81
Киев • УНН
В Киеве число пострадавших от атаки рф возросло до 81 человека, шестеро погибли. Повреждены девять многоэтажек и объекты гражданской инфраструктуры.
Количество пострадавших в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 2 июня увеличилось до 81, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Ранее сообщалось о 6 погибших и 79 пострадавших из-за удара рф в столице.
В результате попаданий вражеских ракет и падения обломков во время атаки рф на Киев, по данным прокуратуры, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.