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путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

Киев • УНН

 • 8542 просмотра

Диктатор рф на тайном брифинге поставил задачу на 2026 год - распад НАТО и ЕС изнутри. Ключевую роль в этом играет Молдова, где москва вмешивается в выборы.

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

В конце прошлого года путин собрал свое окружение на секретный брифинг, чтобы довести до него задачи на 2026 год - это "распад НАТО и ЕС изнутри". Ключевую роль в достижении этой цели играет Молдова, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

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Как отмечают авторы публикации, в этой крошечной стране москва платила православным священникам, организовывала схему подкупа избирателей и создавала тренировочные лагеря по вмешательству в выборы - и все это с целью свержения прозападного правительства и президента Майи Санду.

Кампания кремля включала методы, привычные для других стран Запада, такие как хакерские атаки и дезинформация. Однако в Молдове это вмешательство, возможно, зашло дальше, чем где-либо еще за пределами Украины, и является одной из самых масштабных и дерзких попыток путина дестабилизировать Запад

- говорится в материале NYT.

В то же время российские чиновники публично отрицают вмешательство в дела Молдовы и отвергают обвинения в том, что москва пытается подорвать авторитет Запада.

В декабре прошлого года путин в обращении к российскому военному командованию резко раскритиковал европейских лидеров за "разжигание истерии" по поводу угрозы со стороны россии. Однако вскоре после этого он собрал свое окружение на тайный брифинг, чтобы донести до них прямо противоположное послание, как утверждают чиновники двух стран, осведомленные об этом событии. "Ваша цель на 2026 год, - сказал им путин, - это распад НАТО и ЕС изнутри"

- сообщают источники NYT.

Молдова играет ключевую роль в этих усилиях. По словам западных разведчиков, в иерархии приоритетов кремля на первом месте стоит завоевание Украины, а на втором - установление контроля над Молдовой. Хотя Молдова не является членом Европейского союза или НАТО, она имеет стратегическое расположение, находясь между странами - членами НАТО и Украиной.

Молдова стала бы для россии идеальным плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины или Запада, заявили чиновники, добавив, что путин по-прежнему надеется захватить часть юга Украины, чтобы создать сухопутный коридор, который соединит россию с Молдовой.

На карте перемещений российских войск, которую в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года обнародовал белорусский диктатор александр лукашенко, было показано, что одной из целей кремля было выйти через юг Украины к Приднестровью - сепаратистскому региону Молдовы, где дислоцируется оперативная группа российских войск, правопреемница 14-й советской и российской армии. Однако кремль не достиг этой цели.

россия хочет использовать Молдову как плацдарм для враждебных действий против Украины, а также против ее главного оборонного и финансового союзника - ЕС и НАТО

- заявил Станислав Секриеру, советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним

Директор СИБ Молдовы Александр Мустяце заявил, что россия усилила кампании по дезинформации и готовится к вмешательству в следующие выборы.

Евгений Устименко

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