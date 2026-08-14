россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
Киев • УНН
13 августа российские войска атаковали Краматорск 8 авиабомбами ФАБ-250, попав в жилые дома. В результате атаки погиб один человек, 17 получили ранения.
Российские войска сбросили 8 авиабомб на Краматорск в Донецкой области, один человек погиб и 17 получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
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13 августа 2026 года в период с 20:30 до 20:56 армия рф нанесла массированную авиационную атаку по Краматорску с использованием 8 «ФАБ-250» с УМПК. Попадания произошли в жилой застройке, в частности в многоквартирные дома.
По состоянию на утро известно об одном погибшем и 17 раненых — это 7 мужчин и 10 женщин в возрасте от 47 до 85 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, резаные раны головы, рук и ног, ссадины и ушибы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Окончательные последствия попаданий устанавливаются.
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