Касем Солеймани

США ввели санкции против российского Центра геополитической экспертизы и иранского Cognitive Design Production Center за
дезинформацию во время выборов. Организации создавали фейковые видео и новости для манипуляции избирателями.
Иранские чиновники подтвердили установление прямых контактов с группами в новом руководстве Сирии. Тегеран стремится сохранить
свое влияние в регионе после падения режима Башара Асада.
Хашем Сафиеддин стал новым главарем "Хезболлы" после гибели Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. Сафиеддин,
двоюродный брат Насраллы, ранее возглавлял исполнительный совет группировки.
Разведка США сообщила Дональду Трампу об угрозах его жизни со стороны Ирана. Иран отрицает обвинения во вмешательстве в
американские дела и угрозы убийством.
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской
границы, убив троих и ранив еще 25.