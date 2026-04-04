В США аннулировали грин-карты и задержали двух родственниц иранского военачальника Сулеймани

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулировал грин-карты двух родственников погибшего иранского военачальника Касема Сулеймани, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Сулеймани, бывший архитектор иранской разведки и военных операций за рубежом, считался одной из самых влиятельных фигур в Иране до своей гибели в результате американского удара в 2020 году.

Рубио заявил, что Хамиде Сулеймани Афшар, племянница Сулеймани, "жила роскошно в Соединенных Штатах", будучи при этом "открытой сторонницей иранского режима, которая приветствовала нападения на американцев".

Он сказал, что Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей ICE в ожидании депортации из США.

