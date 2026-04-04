У США анулювали грін-картки та затримали двох родичок іранського воєначальника Сулеймані
Київ • УНН
Племінницю іранського генерала та її доньку затримали для депортації зі США. Марко Рубіо заявив про анулювання їхніх документів через підтримку режиму.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що анулював грін-картки двох родичів загиблого іранського воєначальника Касема Сулеймані, передає УНН із посиланням на Sky News.
Додамо
Сулеймані, колишній архітектор іранської розвідки та військових операцій за кордоном, вважався однією з найвпливовіших постатей в Ірані до своєї загибелі внаслідок американського удару у 2020 році.
Рубіо заявив, що Хаміде Сулеймані Афшар, племінниця Сулеймані, "жила розкішно в Сполучених Штатах", будучи при цьому "відкритою прихильницею іранського режиму, яка вітала напади на американців".
Він сказав, що Афшар та її дочка зараз перебувають під вартою ICE в очікуванні депортації зі США.
