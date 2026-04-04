Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У США анулювали грін-картки та затримали двох родичок іранського воєначальника Сулеймані

Племінницю іранського генерала та її доньку затримали для депортації зі США. Марко Рубіо заявив про анулювання їхніх документів через підтримку режиму.

У США анулювали грін-картки та затримали двох родичок іранського воєначальника Сулеймані

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що анулював грін-картки двох родичів загиблого іранського воєначальника Касема Сулеймані, передає УНН із посиланням на Sky News.

Сулеймані, колишній архітектор іранської розвідки та військових операцій за кордоном, вважався однією з найвпливовіших постатей в Ірані до своєї загибелі внаслідок американського удару у 2020 році.

Рубіо заявив, що Хаміде Сулеймані Афшар, племінниця Сулеймані, "жила розкішно в Сполучених Штатах", будучи при цьому "відкритою прихильницею іранського режиму, яка вітала напади на американців".

Він сказав, що Афшар та її дочка зараз перебувають під вартою ICE в очікуванні депортації зі США.

