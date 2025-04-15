Касем Сулеймані

США запровадили санкції проти російського Центру геополітичної експертизи та іранського Cognitive Design Production Center за
дезінформацію під час виборів. Організації створювали фейкові відео та новини для маніпуляції виборцями.
Іранські чиновники підтвердили встановлення прямих контактів з групами в новому керівництві Сирії. Тегеран прагне зберегти свій
вплив у регіоні після падіння режиму Башара Асада.
Хашем Сафієддін став новим ватажком "Хезболли" після загибелі Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару. Сафієддін,
двоюрідний брат Насралли, раніше очолював виконавчу раду угруповання.
Розвідка США повідомила Дональда Трампа про загрози його життю з боку Ірану. Іран заперечує звинувачення у втручанні в
американські справи та погрози вбивством.
США заявили, що підтримувані Іраном бойовики атакували війська, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, убивши трьох і поранивши ще 25.