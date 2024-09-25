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Трамп отримав попередження про загрозу вбивства з боку Ірану

Трамп отримав попередження про загрозу вбивства з боку Ірану

Київ • УНН

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Розвідка США повідомила Дональда Трампа про загрози його життю з боку Ірану. Іран заперечує звинувачення у втручанні в американські справи та погрози вбивством.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп був у вівторок поінформований представниками американської розвідки про ймовірні погрози з боку Ірану щодо його вбивства, пише Reuters із посиланням на  його передвиборчий штаб, передає УНН

Президент Трамп був проінформований раніше сьогодні в Офісі директора національної розвідки щодо реальних і конкретних загроз з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації і сіяння хаосу в Сполучених Штатах

- йдеться в заяві кампанії.

За даними розвідки, іранські загрози "посилилися за останні кілька місяців", і урядовці США працюють над тим, щоб захистити Трампа і не допустити впливу на вибори.

Пізніше Трамп заявив на своєму сайті Truth Social про "великі загрози" його життю з боку Ірану, додавши, що іранські кроки не мали успіху, "але вони спробують знову".

Іран раніше заперечував звинувачення США у втручанні в американські справи. 

Доповнення

Раніше цього місяця пакистанець, якого підозрюють у зв'язках з Іраном, не визнав себе винним за звинуваченнями у імовірній змові з метою вбивства американського політика у відповідь на вбивство США у 2020 році іранського військового командира Касема Сулеймані.

За словами людини, знайомої з цією справою, обвинувачений назвав Трампа потенційною мішенню, але не задумував цю схему як план вбивства колишнього президента. 

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Федеральна влада окремо розслідує замах на Трампа на його полі для гольфу у Флориді в середині вересня і стрілянину в кандидата в президенти від Республіканської партії на мітингу в Пенсильванії 13 липня. Не було жодних ознак причетності Ірану до жодного з цих випадків, зазначаєReuters. 

Минулого тижня американські урядові установи заявили, що іранські хакери надіслали електронні листи з викраденими матеріалами з кампанії колишнього президента-республіканця людям, залученим до передвиборчої кампанії тодішнього президента-демократа Джо Байдена. 

У серпні Сполучені Штати звинуватили Іран у проведенні кібероперацій проти кампаній обох кандидатів у президенти США. Іран відкинув ці звинувачення.

Тегеран заявляє, що Вашингтон втручається в його справи протягом десятиліть, посилаючись на події, починаючи від перевороту 1953 року проти прем'єр-міністра і закінчуючи вбивством його військового командувача в 2020 році в результаті удару американського безпілотника.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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