Раяну Руту офіційно висунули обвинувачення в спробі замаху на Дональда Трампа
Київ • УНН
Затриманого 15 вересня біля гольф-клубу Трампа Раяна Рута офіційно звинуватили у спробі замаху на кандидата в президенти. За це йому загрожує довічне ув'язнення.
Раяна Рута, якого затримали 15 вересня біля огорожі гольф-клубу Дональда Трампа з автоматом у руках, офіційно звинуватили у спробі замаху на кандидата в президенти. Про це повідомляє міністерство юстиції США, пише УНН.
Міністерство юстиції не терпітиме насильства, яке вражає серце нашої демократії, і ми знайдемо та притягнемо до відповідальності тих, хто його скоїть. Це має припинитися,
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Як пише ВВС, Раяну Руту раніше вже були пред'явлені звинувачення за двома статтями, пов'язаними із володінням зброєю, і за ними йому загрожували до 20 років ув'язнення. За звинуваченням у спробі замаху на Трампа йому загрожує довічний термін.
Нагадаємо
15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, експрезидент не постраждав.