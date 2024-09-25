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Раяну Руту офіційно висунули обвинувачення в спробі замаху на Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 36270 перегляди

Затриманого 15 вересня біля гольф-клубу Трампа Раяна Рута офіційно звинуватили у спробі замаху на кандидата в президенти. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Раяна Рута, якого затримали 15 вересня біля огорожі гольф-клубу Дональда Трампа з автоматом у руках, офіційно звинуватили у спробі замаху на кандидата в президенти. Про це повідомляє міністерство юстиції США, пише УНН.

Міністерство юстиції не терпітиме насильства, яке вражає серце нашої демократії, і ми знайдемо та притягнемо до відповідальності тих, хто його скоїть. Це має припинитися,

- заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Деталі

Як пише ВВС, Раяну Руту раніше вже були пред'явлені звинувачення за двома статтями, пов'язаними із володінням зброєю, і за ними йому загрожували до 20 років ув'язнення. За звинуваченням у спробі замаху на Трампа йому загрожує довічний термін.

Нагадаємо

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, експрезидент не постраждав.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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