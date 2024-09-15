Стрілянина біля Дональда Трампа у Флориді: кандидат у президенти в безпеці
Київ • УНН
У Флориді сталася стрілянина поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп. Екс-президент не був ціллю нападу і не постраждав, двоє людей відкрили вогонь один по одному.
У США поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Втім Трамп не був ціллю нападу і не постраждав. Про це повідомляє New York Post, передає УНН.
Деталі
У неділю біля гольф-клубу Trump West Palm Beach у штаті Флорида двоє людей відкрили вогонь один по одному, коли Дональд Трамп виходив із закладу. За даними правоохоронців, стрілянина не була спрямована на Трампа, і він перебуває в безпеці.
Нагадаємо
Ця подія сталася майже через два місяці після того, як 13 липня на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, Томас Метью Крукс вистрелив у Трампа, поранивши його у вухо.
CBS: Підозрюваного у стрільбі на мітингу Трампа вбито14.07.24, 02:57 • 35086 переглядiв