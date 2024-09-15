Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

В США вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Впрочем Трамп не был целью нападения и не пострадал. Об этом сообщает New York Post, передает УНН.

Детали

В воскресенье возле гольф-клуба Trump West Palm Beach в штате Флорида два человека открыли огонь друг по другу, когда Дональд Трамп выходил из заведения. По данным правоохранителей, стрельба не была направлена на Трампа, и он находится в безопасности.

Напомним

Это событие произошло почти через два месяца после того, как 13 июля на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа, ранив его в ухо.

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