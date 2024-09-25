Райану Руту официально предъявили обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа

Райана Рута, которого задержали 15 сентября у ограждения гольф-клуба Дональда Трампа с автоматом в руках, официально обвинили в попытке покушения на кандидата в президенты. Об этом сообщает министерство юстиции США, пишет УНН.

Министерство юстиции не будет терпеть насилия, которое поражает сердце нашей демократии, и мы найдем и привлечем к ответственности тех, кто его совершит. Это должно прекратиться, - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Детали

Как пишет ВВС, Райану Руту ранее уже были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения. По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок.

Напомним

15 сентября неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба, экс-президент не пострадал.