Райану Руту официально предъявили обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа
Киев • УНН
Задержанного 15 сентября возле гольф-клуба Трампа Райана Рута официально обвинили в попытке покушения на кандидата в президенты. За это ему грозит пожизненное заключение.
Райана Рута, которого задержали 15 сентября у ограждения гольф-клуба Дональда Трампа с автоматом в руках, официально обвинили в попытке покушения на кандидата в президенты. Об этом сообщает министерство юстиции США, пишет УНН.
Министерство юстиции не будет терпеть насилия, которое поражает сердце нашей демократии, и мы найдем и привлечем к ответственности тех, кто его совершит. Это должно прекратиться,
Детали
Как пишет ВВС, Райану Руту ранее уже были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения. По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок.
Напомним
15 сентября неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба, экс-президент не пострадал.