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Трамп каже, що не балотуватиметься в президенти у 2028 році, якщо програє на виборах

Трамп каже, що не балотуватиметься в президенти у 2028 році, якщо програє на виборах

Київ • УНН

 • 19915 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватися на пост президента США у 2028 році, якщо програє вибори цього року. 78-річний кандидат від Республіканської партії сподівається на успіх у поточній кампанії.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на пост глави держави у 2028 році. Це буде у тому випадку, якщо він програє вибори цього року. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у програмі "Full Measure" Трампу поставили питання, чи збирається він знову балотуватися через чотири роки, якщо зазнає невдачі в листопаді. 78-річний кандидат від Республіканської партії відповів, що не буде.

Ні, не думаю. Я думаю... так і буде. Я взагалі цього не бачу. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху,

- сказав він.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що проведення повторних дебатів щодо виборів 2024 року є недоречним, оскільки голосування вже почалося. Він також прокоментував наміри Камали Гарріс провести дебати, назвавши їх спробою покращити свої позиції.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
kamala-harrisКамала Гарріс
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
donald-trampДональд Трамп
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