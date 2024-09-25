Трамп получил предупреждение об угрозе убийства со стороны Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп был во вторник проинформирован представителями американской разведки о вероятных угрозах со стороны Ирана относительно его убийства, пишет Reuters со ссылкой на его предвыборный штаб, передает УНН.

Президент Трамп был проинформирован ранее сегодня в Офисе директора национальной разведки относительно реальных и конкретных угроз со стороны Ирана убить его с целью дестабилизации и сеяния хаоса в Соединенных Штатах - говорится в заявлении кампании.

По данным разведки, иранские угрозы «усилились за последние несколько месяцев», и чиновники США работают над тем, чтобы защитить Трампа и не допустить влияния на выборы.

Позже Трамп заявил на своем сайте Truth Social о «больших угрозах» его жизни со стороны Ирана, добавив, что иранские шаги не имели успеха, «но они попытаются снова».

Иран ранее отрицал обвинения США во вмешательстве в американские дела.

Дополнение

Ранее в этом месяце пакистанец, которого подозревают в связях с Ираном, не признал себя виновным по обвинениям в вероятном сговоре с целью убийства американского политика в ответ на убийство США в 2020 году иранского военного командира Касема Сулеймани.

По словам человека, знакомого с этим делом, обвиняемый назвал Трампа потенциальной мишенью, но не задумывал эту схему как план убийства бывшего президента.

Райану Руту официально предъявили обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа

Федеральные власти отдельно расследуют покушение на Трампа на его поле для гольфа во Флориде в середине сентября и стрельбу в кандидата в президенты от Республиканской партии на митинге в Пенсильвании 13 июля. Не было никаких признаков причастности Ирана ни к одному из этих случаев, отмечает Reuters.

На прошлой неделе американские правительственные учреждения заявили, что иранские хакеры прислали электронные письма с похищенными материалами из кампании бывшего президента-республиканца людям, вовлеченным в предвыборную кампанию тогдашнего президента-демократа Джо Байдена.

В августе Соединенные Штаты обвинили Иран в проведении киберопераций против кампаний обоих кандидатов в президенты США. Иран отверг эти обвинения.

Тегеран заявляет, что Вашингтон вмешивается в его дела на протяжении десятилетий, ссылаясь на события, начиная от переворота 1953 года против премьер-министра и заканчивая убийством его военного командующего в 2020 году в результате удара американского беспилотника.

Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах