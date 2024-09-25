Трамп получил предупреждение об угрозе убийства со стороны Ирана

ukenru
Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  9080 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  13672 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  101161 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  110493 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  127936 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  110928 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  110377 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
24 сентября 2024, 06:53  •  131933 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
24 сентября 2024, 06:30  •  123742 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
24 сентября 2024, 03:10  •  111160 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

  •  41090 просмотра
Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

  •  43674 просмотра
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

  •  43072 просмотра
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  35075 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  29604 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  107601 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  109545 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  127936 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  121919 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  131933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  18920 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  107658 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  105895 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  100737 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  100305 просмотра
Актуальное
Трамп получил предупреждение об угрозе убийства со стороны Ирана

Трамп получил предупреждение об угрозе убийства со стороны Ирана

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:18  •  4204 просмотра

Read in English

Разведка США сообщила Дональду Трампу об угрозах его жизни со стороны Ирана. Иран отрицает обвинения во вмешательстве в американские дела и угрозы убийством.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп был во вторник проинформирован представителями американской разведки о вероятных угрозах со стороны Ирана относительно его убийства, пишет Reuters со ссылкой на  его предвыборный штаб, передает УНН

Президент Трамп был проинформирован ранее сегодня в Офисе директора национальной разведки относительно реальных и конкретных угроз со стороны Ирана убить его с целью дестабилизации и сеяния хаоса в Соединенных Штатах

- говорится в заявлении кампании.

По данным разведки, иранские угрозы «усилились за последние несколько месяцев», и чиновники США работают над тем, чтобы защитить Трампа и не допустить влияния на выборы.

Позже Трамп заявил на своем сайте Truth Social о «больших угрозах» его жизни со стороны Ирана, добавив, что иранские шаги не имели успеха, «но они попытаются снова».

Иран ранее отрицал обвинения США во вмешательстве в американские дела. 

Дополнение

Ранее в этом месяце пакистанец, которого подозревают в связях с Ираном, не признал себя виновным по обвинениям в вероятном сговоре с целью убийства американского политика в ответ на убийство США в 2020 году иранского военного командира Касема Сулеймани.

По словам человека, знакомого с этим делом, обвиняемый назвал Трампа потенциальной мишенью, но не задумывал эту схему как план убийства бывшего президента. 

Райану Руту официально предъявили обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа25 сентября 2024, 04:22 • 11206 просмотров

Федеральные власти отдельно расследуют покушение на Трампа на его поле для гольфа во Флориде в середине сентября и стрельбу в кандидата в президенты от Республиканской партии на митинге в Пенсильвании 13 июля. Не было никаких признаков причастности Ирана ни к одному из этих случаев, отмечает Reuters. 

На прошлой неделе американские правительственные учреждения заявили, что иранские хакеры прислали электронные письма с похищенными материалами из кампании бывшего президента-республиканца людям, вовлеченным в предвыборную кампанию тогдашнего президента-демократа Джо Байдена. 

В августе Соединенные Штаты обвинили Иран в проведении киберопераций против кампаний обоих кандидатов в президенты США. Иран отверг эти обвинения.

Тегеран заявляет, что Вашингтон вмешивается в его дела на протяжении десятилетий, ссылаясь на события, начиная от переворота 1953 года против премьер-министра и заканчивая убийством его военного командующего в 2020 году в результате удара американского беспилотника.

Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах22 сентября 2024, 21:18 • 19105 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
pensilvaniyaПенсильвания
kasem-soleimaniКасем Солеймани
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
reutersReuters
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
tegeranТегеран
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
floridaФлорида
pakistanПакистан
iranИран