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Іран підтвердив загибель генерала Есмаїла Гаані, командувача сил "Кудс" - NYT

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Два іранських чиновники заявили про ліквідацію генерала Есмаїла Гаані, командувача сил "Кудс". Він відповідав за діяльність країни на Близькому Сході та замінив Кассема Сулеймані.

Іран підтвердив загибель генерала Есмаїла Гаані, командувача сил "Кудс" - NYT

Двоє високопосадовців іранського уряду повідомили про загибель генерала Есмаїла Гаані, командувача елітних сил "Кудс", який відігравав ключову роль у реалізації зовнішньої політики Ірану на Близькому Сході. Про це повідомляє NYT із посиланням на джерела в іранському уряді передає УНН.

Двоє високопосадовців іранського уряду заявили про "вбивство генерала Есмаїла Гаані, командувача сил "Кудс", відповідального за посередників країни на Близькому Сході. Генерал Гаані замінив генерал-майора Кассема Сулеймані, який загинув в результаті авіаудару США у 2020 році".

Контекст

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльських літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

За повідомленнями, військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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