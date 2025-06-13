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Иран подтвердил гибель генерала Эсмаила Гаани, командующего сил "Кудс" - NYT

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Два иранских чиновника заявили о ликвидации генерала Эсмаила Гаани, командующего сил "Кудс". Он отвечал за деятельность страны на Ближнем Востоке и заменил Кассема Сулеймани.

Иран подтвердил гибель генерала Эсмаила Гаани, командующего сил "Кудс" - NYT

Двое высокопоставленных чиновников иранского правительства сообщили о гибели генерала Эсмаила Гаани, командующего элитными силами "Кудс", который играл ключевую роль в реализации внешней политики Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источники в иранском правительстве передает УНН.

Двое высокопоставленных чиновников иранского правительства заявили об "убийстве генерала Эсмаила Гаани, командующего сил "Кудс", ответственного за посредников страны на Ближнем Востоке. Генерал Гаани заменил генерал-майора Кассема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США в 2020 году".

Контекст

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в различных районах Ирана.

По сообщениям, военная операция Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана и руководства Корпуса стражей исламской революции готовилась в режиме секретности более восьми месяцев. Она может затянуться на несколько недель.

Алена Уткина

Алена Уткина

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