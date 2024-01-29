Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство
Київ • УНН
США заявили, що підтримувані Іраном бойовики атакували війська, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, убивши трьох і поранивши ще 25
Удар по базі США в Йорданії викличе більш сильну відповідь у США ніж те, що робив Вашингтон досі після нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновника, знайомого з ситуацією, передає УНН.
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Однією з можливостей відповіді на атаку є секретна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення.
Адміністрація Байдена також може націлитися безпосередньо на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп , коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.
Незалежно від результату напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентство. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з керівництвом Тегерана, яке вже осмілилося в регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши напади в Іраку та Пакистані.
Байден також повинен зважити потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США борються з бойовиками-хуситами — ще одним іранським проксі, які сколихнули світове судноплавство та викликали побоювання нових економічних потрясінь.
Ціни на нафту підскочили після смертоносної атаки на війська США та ракетного удару хуситів по паливному танкеру в п'ятницю. West Texas Intermediate нафта зросла на 1,6% до найвищого рівня з листопада на початку торгового тижня.
Така ескалація також ризикує зруйнувати зусилля США щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою, що могло б допомогти зупинити цей конфлікт.
Так чи інакше, аналітики стверджують, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. США завдали десятки ударів по ставлениках Ірану в Іраку та Сирії, а також розпочали хвилю ударів по хуситах у Ємені.