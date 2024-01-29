Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство

Удар по базі США в Йорданії викличе більш сильну відповідь у США ніж те, що робив Вашингтон досі після нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновника, знайомого з ситуацією, передає УНН.

Деталі

Однією з можливостей відповіді на атаку є секретна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення.

Адміністрація Байдена також може націлитися безпосередньо на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп , коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.

Незалежно від результату напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентство. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з керівництвом Тегерана, яке вже осмілилося в регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши напади в Іраку та Пакистані.