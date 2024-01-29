Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство

ukenru
29 березня, 19:41 • 41745 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95082 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115127 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116950 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232208 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156705 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147312 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133177 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121720 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112874 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44407 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33213 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31605 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33831 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30774 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232207 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385490 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440665 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449031 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115127 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130644 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124841 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98785 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107916 перегляди
Актуальне
Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство

Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство

Київ • УНН

 • 28489 перегляди

США заявили, що підтримувані Іраном бойовики атакували війська, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, убивши трьох і поранивши ще 25

Удар по базі США в Йорданії викличе більш сильну відповідь у США ніж те, що робив Вашингтон досі після нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновника, знайомого з ситуацією, передає УНН.

Деталі

Однією з можливостей відповіді на атаку є секретна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення.

Адміністрація Байдена також може націлитися безпосередньо на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп , коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.

Незалежно від результату напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентство. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з керівництвом Тегерана, яке вже осмілилося в регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши напади в Іраку та Пакистані.

йдеться у повідомленні

Байден також повинен зважити потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США борються з бойовиками-хуситами — ще одним іранським проксі, які сколихнули світове судноплавство та викликали побоювання нових економічних потрясінь.

Ціни на нафту підскочили після смертоносної атаки на війська США та ракетного удару хуситів по паливному танкеру в п'ятницю. West Texas Intermediate нафта зросла на 1,6% до найвищого рівня з листопада на початку торгового тижня.

Така ескалація також ризикує зруйнувати зусилля США щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою, що могло б допомогти зупинити цей конфлікт.

Так чи інакше, аналітики стверджують, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. США завдали десятки ударів по ставлениках Ірану в Іраку та Сирії, а також розпочали хвилю ударів по хуситах у Ємені.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
kasem-suleimaniКасем Сулеймані
bloomberg-lpBloomberg L.P.
bahdadБагдад
irakІрак
yordaniiaЙорданія
donald-trampДональд Трамп
teheranТегеран
syriiaСирія
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
sektor-hazaСектор Газа
pakystanПакистан
iranІран
yemenЄмен
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37