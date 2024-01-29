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Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство

Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 02:28  •  8318 просмотра

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США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25

Удар по базе США в Иордании вызовет более сильный ответ в США чем то, что делал Вашингтон до сих пор после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией, передает УНН.

Детали

Одной из возможностей ответа на атаку является секретная акция, которая приведет к тому, что США нанесут удар по Ирану, не приписывая себе заслуги, но посылая четкое сообщение.

Администрация Байдена также может нацелиться непосредственно на иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

Независимо от результата нападение ставит Байдена перед решением, которое станет одним из самых значимых за его президентство. Он хочет наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана, которое уже осмелилось в регионе после нападения ХАМАС, начав нападения в Ираке и Пакистане.

говорится в сообщении

Байден также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками-хуситами - еще одним иранским прокси, которые всколыхнули мировое судоходство и вызвали опасения новых экономических потрясений.

Цены на нефть подскочили после смертоносной атаки на войска США и ракетного удара хуситов по топливному танкеру в пятницу. West Texas Intermediate нефть выросла на 1,6% до самого высокого уровня с ноября в начале торговой недели.

Такая эскалация также рискует разрушить усилия США по прекращению огня между Израилем и Газой, что могло бы помочь остановить этот конфликт.

Так или иначе, аналитики утверждают, что США находятся на пороге ещё большего втягивания в региональный конфликт. США нанесли десятки ударов по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии, а также начали волну ударов по хуситам в Йемене.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство
Bloomberg: Attack on US base in Jordan puts Biden in front of the most significant challenge of his presidency
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Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство

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