Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство
Киев • УНН
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25
Удар по базе США в Иордании вызовет более сильный ответ в США чем то, что делал Вашингтон до сих пор после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией, передает УНН.
Детали
Одной из возможностей ответа на атаку является секретная акция, которая приведет к тому, что США нанесут удар по Ирану, не приписывая себе заслуги, но посылая четкое сообщение.
Администрация Байдена также может нацелиться непосредственно на иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.
Независимо от результата нападение ставит Байдена перед решением, которое станет одним из самых значимых за его президентство. Он хочет наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана, которое уже осмелилось в регионе после нападения ХАМАС, начав нападения в Ираке и Пакистане.
Байден также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками-хуситами - еще одним иранским прокси, которые всколыхнули мировое судоходство и вызвали опасения новых экономических потрясений.
Цены на нефть подскочили после смертоносной атаки на войска США и ракетного удара хуситов по топливному танкеру в пятницу. West Texas Intermediate нефть выросла на 1,6% до самого высокого уровня с ноября в начале торговой недели.
Такая эскалация также рискует разрушить усилия США по прекращению огня между Израилем и Газой, что могло бы помочь остановить этот конфликт.
Так или иначе, аналитики утверждают, что США находятся на пороге ещё большего втягивания в региональный конфликт. США нанесли десятки ударов по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии, а также начали волну ударов по хуситам в Йемене.
Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25.
Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Сенатор США Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по Ирану в связи с атакой беспилотника 28 января на американскую военную базу в Иордании у границы с Сирией, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. Грэм призвал администрацию Байдена "нанести удар по важным целям внутри Ирана" для сдерживания будущей агрессии.
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США
Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.
В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ
В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.
Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity
Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов
Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.
Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми
Правительство Великобритании планирует запретить продажу одноразовых вейпов и подтверждает намерения ввести закон, запрещающий людям, рожденным после 1 января 2009 года, покупать табачные изделия. Это имеет целью предотвратить никотиновую зависимость у молодых поколений, сделав вейпы менее привлекательными для детей с помощью ограничений на вкусы, упаковку и выкладку в магазинах.