Іранський священнослужитель закликав вбити Трампа й пообіцяв винагороду - ЗМІ

Іранський священнослужитель і чиновник Мансур Емамі запропонував винагороду "будь-кому, хто принесе голову Трампа", повідомляють. Цей заклик, як і нещодавня фетва проти експрезидента США, є частиною посиленої хвилі загроз із боку Тегерана після ударів США по іранських ядерних об’єктах.

Про це пише УНН із посиланням на ЗМІ Ірану.

Мансур Емамі, призначений державою чиновник із провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану, запропонував значну винагороду за вбивство Трампа - повідомляє британське опозиційне видання «Іранський міжнародний» та державне інформаційне агентство «Хавза».

Іранський вебсайт стверджує, що проводить публічну кампанію зі збору коштів на вбивство Трампа.

Станом на четвер, вебсайт стверджував, що зібрав понад 40 мільйонів доларів.

Протягом останніх тижнів в Ірані щонайменше один високопоставлений чиновник видав фетву - релігійне рішення на основі ісламського права проти Трампа, а також проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Цю фетву озвучив один із найвпливовіших священнослужителів країни - великий аятола Насер Макарем Ширазі.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан, під час інтерв’ю з Такером Карлсоном, намагався дистанціювати офіційну владу від цього рішення, зазначивши, що наказ "не має нічого спільного з іранським урядом чи Верховним лідером" аятолою Алі Хаменеї.

Міністерство внутрішньої безпеки США минулого місяця заявило, що Іран "має давнє зобов'язання переслідувати посадовців уряду США, яких він вважає відповідальними за смерть іранського військового командира, вбитого в січні 2020 року", маючи на увазі ліквідацію генерала Касема Сулеймані, здійснену за наказом Трампа під час його першого президентського терміну.

Додатково до релігійних указів, у публічному просторі з’являються й прямі погрози. Мохаммад-Джавад Ларіджані, помічник, близький до аятоли Хаменеї, заявив в ефірі державного телебаченняІрану, що Трамп "більше не може засмагати в Мар-а-Лаго", маючи на увазі його приватний курорт у Флориді, і додав:

Поки він лежить, мікродрон може прицілитися та вразити його прямо в пупок

У відповідь на це Трамп зауважив:

Я не впевнений, що це насправді погроза, але, можливо, це так - сказав Трамп.

На цю заяву відреагував і сенатор-республіканець Джим Ріш, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин:

Постійні заклики іранського режиму до вбивства президента Трампа є абсолютно неприйнятними

Біля резиденції Трампа затримали жінку: прийшла з "терміновим повідомленням" зі зброєю в авто