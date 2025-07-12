Біля резиденції Трампа затримали жінку: прийшла з "терміновим повідомленням" зі зброєю в авто

Біля контрольно-пропускного пункту приватної резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді заарештували жінку з "терміновим повідомленням" для американського лідера. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

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Зазначається, що 49-річна Керолайн Шоу під'їхала до Мар-а-Лаго, стверджуючи, що має "термінове повідомлення" для Трампа і що в її автомобілі є зброя. При цьому водійські права підозрюваної були недійсні з 23 квітня через неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Крім того, 2021 року закінчився термін реєстрації її автомобіля.

Вона підійшла до воріт і повідомила агентам Секретної служби США, що їй потрібно "терміново поговорити з Трампом". Потім Шоу повідомила агентам, що в її автомобілі є зброя. На підставі заяви Шоу, агенти взяли її під варту та "забезпечили безпеку транспортного засобу до подальшого розслідування". - пишен видання.

Вказується, що на момент інциденту Трамп перебував у Вашингтоні. Чи була знайдена зброя в автомобілі Шоу, не повідомляється.

Нагадаємо

У червні у Мар-а-Лаго затримали чоловіка, який хотів одружитися з онукою Трампа.

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