Бульвар імені Трампа може з'явитися у Флориді: що відомо

Біля курорту Мар-а-Лаго у Флориді може з’явитися бульвар, названий на честь президента США Дональда Трмпа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

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Зазначається, що члени комісії округу Палм-Біч мають проголосувати за резолюцію, яка передбачає присвоєння 4 миль Південного бульвару, який пролягає від міжнародного аеропорту Палм-Біч до Мар-а-Лаго, назви "Бульвар президента Дональда Трампа" з почесними знаками.

Законодавчі збори Флориди схвалили це рішення на початку цього року, а губернатор Рон ДеСантіс підписав його минулого місяця. Однак для набуття чинності рішення має бути схвалене на місцевому рівні.

У Білому домі заявили, що для Трампа це є "великою честю". Там зазначили, що Трамп "завжди буде вдячний жителям Флориди за їхню непохитну підтримку як лояльних прихильників MAGA (Зробити Америку великою знову – ред.)".

Дорога, названа на честь Трампа, пролягатиме через Вест-Палм-Біч і Палм-Біч.

Нагадаємо

Дональд Трамп на закритому заході донорів у 2024 році заявив, що погрожував володимиру путіну "розбомбити москву", якщо той вторгнеться в Україну.