Трамп погрожував розбомбити москву у разі нападу росії на Україну - CNN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп колись погрожував російському диктатору володимиру путіну "розбомбити москву до бісової матері", щоб утримати його від вторгнення в Україну. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CNN, який отримав аудіозапис закритого зібрання донорів у 2024 році.

Деталі

путіну я сказав: якщо ви ввійдете до України, я розбомблю москву до бісової матері. Кажу вам, у мене немає вибору. А потім путін сказав: я тобі не вірю. Але він повірив мені на 10% - розповідає Трамп, згідно з аудіозаписом.

За інформацією CNN, через деякий час очільник Білого дому стверджував, що передав подібне попередження лідеру Китаю Сі Циньпіну, пригрозивши йому, що "США розбомбить Пекін".

Аудіозаписи заходів зі збору коштів на 2024 рік у Нью-Йорку та Флориді отримали журналісти Джош Доусі, Тайлер Пейджер та Айзек Арнсдорф, які детально описали деякі з них у своїй новій книзі "2024". Штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

Доповнення

Трамп пообіцяв негайно надіслати десять ракет для систем Patriot — менше, ніж планувалося під час призупиненої поставки — та допомогти знайти інші способи постачання.

Водночас Трамп не хоче давати свої батареї Patriot, тому просить Німеччину продати Україні свою одну установку.

Також Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що не припиняв постачання зброї Україні, а лише доручив перевірку запасів Пентагону. Він заявив, що США готові надати Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити.