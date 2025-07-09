Трамп погрожував розбомбити москву у разі нападу росії на Україну - CNN

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
09:36 • 28 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
07:10 • 13330 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 47402 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 108939 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
03:42 • 117868 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 154288 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 114167 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 187241 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 201968 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 81982 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+29°
3.5м/с
46%
744мм
Популярнi новини
росія мобілізує мешканців окупованих територій без громадянства8 липня, 23:48 • 32521 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К9 липня, 00:13 • 78807 перегляди
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 44910 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 147945 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 39004 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 108966 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 148252 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 187252 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 155526 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 201982 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Луцьк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 5673 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 203996 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 388276 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 221196 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 332697 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-101

Трамп погрожував розбомбити москву у разі нападу росії на Україну - CNN

Київ • УНН

 • 2432 перегляди

Дональд Трамп на закритому заході донорів у 2024 році заявив, що погрожував володимиру путіну "розбомбити москву", якщо той вторгнеться в Україну. Подібне попередження він нібито зробив і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо Пекіна.

Трамп погрожував розбомбити москву у разі нападу росії на Україну - CNN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп колись погрожував російському диктатору володимиру путіну "розбомбити москву до бісової матері", щоб утримати його від вторгнення в Україну. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CNN, який отримав аудіозапис закритого зібрання донорів у 2024 році.

Деталі

путіну я сказав: якщо ви ввійдете до України, я розбомблю москву до бісової матері. Кажу вам, у мене немає вибору. А потім путін сказав: я тобі не вірю. Але він повірив мені на 10%

- розповідає Трамп, згідно з аудіозаписом.

За інформацією CNN, через деякий час очільник Білого дому стверджував, що передав подібне попередження лідеру Китаю Сі Циньпіну, пригрозивши йому, що "США розбомбить Пекін".

Аудіозаписи заходів зі збору коштів на 2024 рік у Нью-Йорку та Флориді отримали журналісти Джош Доусі, Тайлер Пейджер та Айзек Арнсдорф, які детально описали деякі з них у своїй новій книзі "2024". Штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

Доповнення

Трамп пообіцяв негайно надіслати десять ракет для систем Patriot — менше, ніж планувалося під час призупиненої поставки — та допомогти знайти інші способи постачання.

Водночас Трамп не хоче давати свої батареї Patriot, тому просить Німеччину продати Україні свою одну установку.

Також Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що не припиняв постачання зброї Україні, а лише доручив перевірку запасів Пентагону. Він заявив, що США готові надати Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
Пекін
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Німеччина
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9