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Трамп угрожал разбомбить москву в случае нападения россии на Украину - CNN

Киев • УНН

 • 2184 просмотра

Дональд Трамп на закрытом мероприятии доноров в 2024 году заявил, что угрожал владимиру путину "разбомбить москву", если тот вторгнется в Украину. Подобное предупреждение он якобы сделал и лидеру Китая Си Цзиньпину относительно Пекина.

Трамп угрожал разбомбить москву в случае нападения россии на Украину - CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп однажды пригрозил российскому диктатору владимиру путину "разбомбить москву к чертовой матери", чтобы удержать его от вторжения в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал CNN, который получил аудиозапись закрытого собрания доноров в 2024 году.

Детали

путину я сказал: если вы войдете в Украину, я разбомблю москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора. А потом путин сказал: я тебе не верю. Но он поверил мне на 10%

- рассказывает Трамп, согласно аудиозаписи.

По информации CNN, через некоторое время глава Белого дома утверждал, что передал подобное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину, пригрозив ему, что "США разбомбят Пекин".

Аудиозаписи мероприятий по сбору средств на 2024 год в Нью-Йорке и Флориде получили журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, которые подробно описали некоторые из них в своей новой книге "2024". Штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.

Дополнение

Трамп пообещал немедленно отправить десять ракет для систем Patriot — меньше, чем планировалось во время приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставки.

В то же время Трамп не хочет давать свои батареи Patriot, поэтому просит Германию продать Украине свою одну установку.

Также Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что не прекращал поставки оружия Украине, а лишь поручил проверку запасов Пентагона. Он заявил, что США готовы предоставить Украине столько военной помощи, сколько смогут выделить.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Пентагон
Пекин
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Германия
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
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