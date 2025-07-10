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Бульвар имени Трампа может появиться во Флориде: что известно

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Комиссия округа Палм-Бич будет голосовать за присвоение 4 милям Южного бульвара названия "Бульвар президента Дональда Трампа". Это решение уже одобрено законодательным собранием Флориды и подписано губернатором.

Бульвар имени Трампа может появиться во Флориде: что известно

Возле курорта Мар-а-Лаго во Флориде может появиться бульвар, названный в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Отмечается, что члены комиссии округа Палм-Бич должны проголосовать за резолюцию, которая предусматривает присвоение 4 милям Южного бульвара, который пролегает от международного аэропорта Палм-Бич до Мар-а-Лаго, названия "Бульвар президента Дональда Трампа" с почетными знаками.

Законодательное собрание Флориды одобрило это решение в начале этого года, а губернатор Рон ДеСантис подписал его в прошлом месяце. Однако для вступления в силу решение должно быть одобрено на местном уровне.

В Белом доме заявили, что для Трампа это "большая честь". Там отметили, что Трамп "всегда будет благодарен жителям Флориды за их непоколебимую поддержку как лояльных сторонников MAGA (Сделать Америку великой снова – ред.)".

Дорога, названная в честь Трампа, будет пролегать через Уэст-Палм-Бич и Палм-Бич.

Напомним

Дональд Трамп на закрытом мероприятии доноров в 2024 году заявил, что угрожал владимиру путину "разбомбить москву", если тот вторгнется в Украину.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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