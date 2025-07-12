Возле резиденции Трампа задержали женщину: пришла со «срочным сообщением» с оружием в авто

Возле контрольно-пропускного пункта частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде арестовали женщину с "срочным сообщением" для американского лидера. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 49-летняя Кэролайн Шоу подъехала к Мар-а-Лаго, утверждая, что имеет "срочное сообщение" для Трампа и что в ее автомобиле есть оружие. При этом водительские права подозреваемой были недействительны с 23 апреля из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в 2021 году истек срок регистрации ее автомобиля.

Она подошла к воротам и сообщила агентам Секретной службы США, что ей нужно "срочно поговорить с Трампом". Затем Шоу сообщила агентам, что в ее автомобиле есть оружие. На основании заявления Шоу, агенты взяли ее под стражу и "обеспечили безопасность транспортного средства до дальнейшего расследования". - пишет издание.

Указывается, что на момент инцидента Трамп находился в Вашингтоне. Было ли найдено оружие в автомобиле Шоу, не сообщается.

Напомним

В июне в Мар-а-Лаго задержали мужчину, который хотел жениться на внучке Трампа.

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