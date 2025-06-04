У Мар-а-Лаго затримали чоловіка, який хотів одружитися з онукою Трампа
Київ • УНН
23-річний Ентоні Рейес переліз через стіну маєтку Трампа, щоб "проповідувати Євангеліє" та одружитися з його 18-річною онукою Кай. На момент інциденту Трамп був у Вашингтоні.
Чоловіка, який після спроби потрапити до маєтку президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лагобув, був затриманий Секретною службою, мав за мету "поширити Євангеліє" серед родини Трампа та одружитися з його онукою.
Передає УНН із посиланням на NBC News та Palm Beach Daily News.
Контекст
23-річний чоловік був заарештований рано вранці у вівторок після того, як переліз через периметральну стіну Мар-а-Лаго, маєтку президента США Дональда Трампа в Палм-Біч, штат Флорида.
Як повідомляє NBC News, чоловік, якого ідентифікували як Ентоні Томас Рейес, стверджував, що мав намір "проповідувати Євангеліє" президенту і одружитися з його 18-річною онукою Кай, донькою Дональда Трампа-молодшого.
На момент вторгнення Дональд Трамп перебував у Вашингтоні, округ Колумбія, а його клуб, який приймає лише обмежену кількість людей, був закритий.
Доповнення
За даними Palm Beach Daily News, арешт Рейса у вівторок був не першою спробою проникнути на територію президентського маєтку у Флориді. Згідно з повідомленням про арешт, за даними місцевого видання, поліція Палм-Біч винесла Рейсу попередження за незаконне проникнення в Мар-а-Лаго в новорічну ніч, коли там був присутній Трамп.
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