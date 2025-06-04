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У Мар-а-Лаго затримали чоловіка, який хотів одружитися з онукою Трампа

Київ • УНН

 • 680 перегляди

23-річний Ентоні Рейес переліз через стіну маєтку Трампа, щоб "проповідувати Євангеліє" та одружитися з його 18-річною онукою Кай. На момент інциденту Трамп був у Вашингтоні.

У Мар-а-Лаго затримали чоловіка, який хотів одружитися з онукою Трампа

Чоловіка, який після спроби потрапити до маєтку президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лагобув, був затриманий Секретною службою, мав за мету "поширити Євангеліє" серед родини Трампа та одружитися з його онукою.

Передає УНН із посиланням на NBC News та Palm Beach Daily News.

Контекст

23-річний чоловік був заарештований рано вранці у вівторок після того, як переліз через периметральну стіну Мар-а-Лаго, маєтку президента США Дональда Трампа в Палм-Біч, штат Флорида.

Як повідомляє NBC News, чоловік, якого ідентифікували як Ентоні Томас Рейес, стверджував, що мав намір "проповідувати Євангеліє" президенту і одружитися з його 18-річною онукою Кай, донькою Дональда Трампа-молодшого.

На момент вторгнення Дональд Трамп перебував у Вашингтоні, округ Колумбія, а його клуб, який приймає лише обмежену кількість людей, був закритий.

Доповнення

За даними Palm Beach Daily News, арешт Рейса у вівторок був не першою спробою проникнути на територію президентського маєтку у Флориді. Згідно з повідомленням про арешт, за даними місцевого видання, поліція Палм-Біч винесла Рейсу попередження за незаконне проникнення в Мар-а-Лаго в новорічну ніч, коли там був присутній Трамп.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 73-річному Томасу Стрівелу з Каліфорнії за нібито публічні погрози вбивством президенту США Дональду Трампу у Facebook після президентських виборів.

Оприлюднено новий офіційний портрет Дональда Трампа, де він зображений на чорному фоні. Експерти вказують на можливе використання фотошопу для приховування вікових змін.

Трамп боровся з парасолькою на трапі літака Air Force One13.04.25, 10:02 • 5289 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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