В Мар-а-Лаго задержали мужчину, который хотел жениться на внучке Трампа
Киев • УНН
23-летний Энтони Рейес перелез через стену поместья Трампа, чтобы "проповедовать Евангелие" и жениться на его 18-летней внучке Кай. На момент инцидента Трамп был в Вашингтоне.
Мужчина, который после попытки попасть в поместье президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго был задержан Секретной службой, имел целью "распространить Евангелие" среди семьи Трампа и жениться на его внучке.
Передает УНН со ссылкой на NBC News и Palm Beach Daily News.
Контекст
23-летний мужчина был арестован рано утром во вторник после того, как перелез через периметральную стену Мар-а-Лаго, поместья президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.
Как сообщает NBC News, мужчина, которого идентифицировали как Энтони Томас Рейес, утверждал, что намеревался "проповедовать Евангелие" президенту и жениться на его 18-летней внучке Кай, дочери Дональда Трампа-младшего.
На момент вторжения Дональд Трамп находился в Вашингтоне, округ Колумбия, а его клуб, принимающий лишь ограниченное количество людей, был закрыт.
Дополнение
По данным Palm Beach Daily News, арест Рейса во вторник был не первой попыткой проникнуть на территорию президентского поместья во Флориде. Согласно сообщению об аресте, по данным местного издания, полиция Палм-Бич вынесла Рейсу предупреждение за незаконное проникновение в Мар-а-Лаго в новогоднюю ночь, когда там присутствовал Трамп.
Напомним
Министерство юстиции США предъявило обвинение 73-летнему Томасу Стривелу из Калифорнии за якобы публичные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу в Facebook после президентских выборов.
Обнародован новый официальный портрет Дональда Трампа, где он изображен на черном фоне. Эксперты указывают на возможное использование фотошопа для сокрытия возрастных изменений.
Трамп боролся с зонтом на трапе самолета Air Force One13.04.25, 10:02 • 5289 просмотров