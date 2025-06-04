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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
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Каліфорнійця звинуватили у погрозі вбивством Трампу у Facebook: йому загрожує до 5 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 908 перегляди

73-річного Томаса Стрівела звинувачено у погрозах вбивством Дональду Трампу. Чоловік нібито писав гнівні повідомлення у Facebook до та після виборів.

Каліфорнійця звинуватили у погрозі вбивством Трампу у Facebook: йому загрожує до 5 років ув’язнення

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 73-річному Томасу Стрівелу з Каліфорнії за нібито публічні погрози вбивством президенту США Дональду Трампу у Facebook після президентських виборів. Чоловіка заарештували, але згодом відпустили під заставу, а Секретна служба розпочала розслідування.

Про це пише УНН із посиланням на CBS.

Деталі

Чоловіка, якого ідентифікували як 73-річного Томаса Юджина Стрівела з округу Сан-Бернардіно, минулого тижня було звинувачено за трьома пунктами звинувачення у погрозах на адресу новообраного президента, - повідомило Міністерство юстиції у прес-релізі у вівторок. Тоді ж було оприлюднено обвинувальний акт, у якому перелічено серію гнівних повідомлень у Facebook, які Стрівел нібито написав про Трампа як до, так і після виборів. У деяких з них висловлювалося бажання його вбити.

За даними Міністерства юстиції, звинувачення стосуються трьох повідомлень, нібито написаних у листопаді. Стрівела було заарештовано в понеділок, 2 червня.

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Як зазначає видання, він не визнав себе винним на пред'явленні звинувачення у вівторок. Його було звільнено під заставу в розмірі 10 тисяч доларів, - йдеться у заяві Міністерства юстиції.

Секретна служба розслідує це питання. Адвокати Стрівела не були внесені до бази даних федерального суду.

Цього підсудного звинувачують у погрозі життю нашого президента – людини, яка вже пережила два божевільні замахи на своє життя

- заявила генеральний прокурор Пем Бонді. 

Додамо

Під час торішніх виборів на Трампа було скоєно два замахи на вбивство. У липні стрілець поранив пана Трампа у вухо на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, а у вересні чоловіка звинуватили у спробі вбивства тодішнього кандидата в президенти в його гольф-клубі у Флориді.

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Максимальне покарання за погрози на адресу президента або новообраного президента становить п'ять років, хоча рішення про вирок приймають судді, і нерідко федеральні обвинувачені у кримінальних справах отримують менше максимального терміну.

В останні роки Міністерство юстиції регулярно висувало звинувачення у погрозах проти Трампа, колишнього президента Джо Байдена та інших високопосадовців. За словами влади, погрози на адресу посадовців - від членів Конгресу до суддів та прокурорів - також зростають.

Нариклад, у понеділок 2 червня румун визнав себе винним в керівництві угрупованням , метою якого були погрози вибухів та "сваттинг" проти десятків членів Конгресу.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Пем Бонді
Міністерство юстиції США
Секретна служба США
Пенсильванія
Конгрес Сполучених Штатів
Дональд Трамп
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