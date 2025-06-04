Жителя Каліфорнии обвинили в угрозе убийством Трампу в Facebook: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Министерство юстиции США предъявило обвинение 73-летнему Томасу Стривелу из Калифорнии за якобы публичные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу в Facebook после президентских выборов. Мужчину арестовали, но впоследствии отпустили под залог, а Секретная служба начала расследование.

Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Мужчина, которого идентифицировали как 73-летнего Томаса Юджина Стривела из округа Сан-Бернардино, на прошлой неделе был обвинен по трем пунктам обвинения в угрозах в адрес новоизбранного президента, - сообщило Министерство юстиции в пресс-релизе во вторник. Тогда же был обнародован обвинительный акт, в котором перечислены серии гневных сообщений в Facebook, которые Стривел якобы написал о Трампе как до, так и после выборов. В некоторых из них высказывалось желание его убить.

По данным Министерства юстиции, обвинения касаются трех сообщений, якобы написанных в ноябре. Стривел был арестован в понедельник, 2 июня.

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Как отмечает издание, он не признал себя виновным в предъявлении обвинения во вторник. Он был освобожден под залог в размере 10 тысяч долларов, - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Секретная служба расследует этот вопрос. Адвокаты Стривела не были внесены в базу данных федерального суда.

Этого подсудимого обвиняют в угрозе жизни нашего президента – человека, который уже пережил два безумных покушения на свою жизнь - заявила генеральный прокурор Пэм Бонди.

Добавим

Во время прошлогодних выборов на Трампа было совершено два покушения на убийство. В июле стрелок ранил господина Трампа в ухо на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, а в сентябре мужчину обвинили в попытке убийства тогдашнего кандидата в президенты в его гольф-клубе во Флориде.

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Максимальное наказание за угрозы в адрес президента или новоизбранного президента составляет пять лет, хотя решение о приговоре принимают судьи, и нередко федеральные обвиняемые по уголовным делам получают меньше максимального срока.

В последние годы Министерство юстиции регулярно выдвигало обвинения в угрозах против Трампа, бывшего президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников. По словам властей, угрозы в адрес должностных лиц - от членов Конгресса до судей и прокуроров - также растут.

Например, в понедельник 2 июня румын признал себя виновным в руководстве группировкой, целью которой были угрозы взрывов и "сваттинг" против десятков членов Конгресса.

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