Жителя Каліфорнии обвинили в угрозе убийством Трампу в Facebook: ему грозит до 5 лет тюрьмы

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты
Эксклюзив
08:02 • 5804 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
06:24 • 31128 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
05:30 • 21581 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 32085 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 51605 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 41188 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 224287 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 162565 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 271602 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 130114 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
51%
752мм
Популярные новости

Крым обозначили российским: на международной встрече обнаружили "некорректное изображение" территории Украины

4 июня, 00:23 • 25567 просмотра

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

4 июня, 02:18 • 5748 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

4 июня, 02:32 • 23989 просмотра

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

05:11 • 20057 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

06:53 • 12369 просмотра
публикации

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

06:24 • 31128 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 96195 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 172345 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 224287 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 271602 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Белый дом

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 53520 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 172345 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 128088 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 130049 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 114355 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

Фокс Ньюс

ТикТок

Жителя Каліфорнии обвинили в угрозе убийством Трампу в Facebook: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 518 просмотра

73-летнего Томаса Стривела обвиняют в угрозах убийством Дональду Трампу. Мужчина якобы писал гневные сообщения в Facebook до и после выборов.

Жителя Каліфорнии обвинили в угрозе убийством Трампу в Facebook: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Министерство юстиции США предъявило обвинение 73-летнему Томасу Стривелу из Калифорнии за якобы публичные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу в Facebook после президентских выборов. Мужчину арестовали, но впоследствии отпустили под залог, а Секретная служба начала расследование.

Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Мужчина, которого идентифицировали как 73-летнего Томаса Юджина Стривела из округа Сан-Бернардино, на прошлой неделе был обвинен по трем пунктам обвинения в угрозах в адрес новоизбранного президента, - сообщило Министерство юстиции в пресс-релизе во вторник. Тогда же был обнародован обвинительный акт, в котором перечислены серии гневных сообщений в Facebook, которые Стривел якобы написал о Трампе как до, так и после выборов. В некоторых из них высказывалось желание его убить.

По данным Министерства юстиции, обвинения касаются трех сообщений, якобы написанных в ноябре. Стривел был арестован в понедельник, 2 июня.

Украина осудила покушение на президента Сомали18.03.25, 21:44 • 46863 просмотра

Как отмечает издание, он не признал себя виновным в предъявлении обвинения во вторник. Он был освобожден под залог в размере 10 тысяч долларов, - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Секретная служба расследует этот вопрос. Адвокаты Стривела не были внесены в базу данных федерального суда.

Этого подсудимого обвиняют в угрозе жизни нашего президента – человека, который уже пережил два безумных покушения на свою жизнь

- заявила генеральный прокурор Пэм Бонди. 

Добавим

Во время прошлогодних выборов на Трампа было совершено два покушения на убийство. В июле стрелок ранил господина Трампа в ухо на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, а в сентябре мужчину обвинили в попытке убийства тогдашнего кандидата в президенты в его гольф-клубе во Флориде.

В США подростка подозревают в убийстве родителей и подготовке покушения на Трампа: юноша планировал побег в Украину14.04.25, 01:52 • 3747 просмотров

Максимальное наказание за угрозы в адрес президента или новоизбранного президента составляет пять лет, хотя решение о приговоре принимают судьи, и нередко федеральные обвиняемые по уголовным делам получают меньше максимального срока.

В последние годы Министерство юстиции регулярно выдвигало обвинения в угрозах против Трампа, бывшего президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников. По словам властей, угрозы в адрес должностных лиц - от членов Конгресса до судей и прокуроров - также растут.

Например, в понедельник 2 июня румын признал себя виновным в руководстве группировкой, целью которой были угрозы взрывов и "сваттинг" против десятков членов Конгресса.

С раненым ухом и на фоне флага США: СМИ показали портрет Трампа, подаренный путиным22.04.25, 19:53 • 6316 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Пенсильвания
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Джо Байден
Флорида
Facebook
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9