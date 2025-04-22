С раненым ухом и на фоне флага США: СМИ показали портрет Трампа, подаренный путиным

российский художник показал портрет президента США Дональда Трампа, который был подарен диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Портрет Трампа нарисовал известный российский художник никас сафронов. Он заявил, что не брал за это денег и не знал, что делает портрет по заказу кремля.

На картине сафронова Трамп изображен во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания после покушения 13 июля 2024 года. Тогда в Трампа стреляли: он получил ранение в правое ухо.

Агенты Секретной службы позже убили стрелка. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего она заслуживает