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С раненым ухом и на фоне флага США: СМИ показали портрет Трампа, подаренный путиным

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

российский художник Никас Сафронов нарисовал портрет Трампа по заказу путина. На картине Трамп изображен раненым в ухо после покушения на митинге в Пенсильвании.

С раненым ухом и на фоне флага США: СМИ показали портрет Трампа, подаренный путиным

российский художник показал портрет президента США Дональда Трампа, который был подарен диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Портрет Трампа нарисовал известный российский художник никас сафронов. Он заявил, что не брал за это денег и не знал, что делает портрет по заказу кремля.

На картине сафронова Трамп изображен во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания после покушения 13 июля 2024 года. Тогда в Трампа стреляли: он получил ранение в правое ухо.

Агенты Секретной службы позже убили стрелка. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего она заслуживает

– заявил сафронов в комментарии CNN.

Он добавил, что с ним связался сам путин, который сказал ему, что этот портрет Трампа был важным шагом в улучшении отношений москвы и Вашингтона.

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"22.04.25, 08:22 • 78819 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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