Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который "может включать европейские войска в охваченную боями страну для соблюдения предложенного прекращения огня", сообщает New York Post, приводя детали обсуждений, в том числе по вопросу "земли", пишет УНН.

Детали

США, как указано, ожидают, что россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу пригрозил прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев обсуждений Вашингтона с обеими сторонами.

"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней, - сказал Трамп журналистам. - Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, россии… Посмотрим, как это сработает".

Хотя, как пишет издание, "условия еще не утверждены, на фоне того, как Киев и москва обсуждают план внутри", один высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Post, что они "могут включать развертывание европейских войск в Украине в случае прекращения войны и прекращения огня".

"Самое сложное - как выглядят силы безопасности - мы называем это "силами устойчивости, - сказал чиновник. - Силы устойчивости являются частью гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы и которые, как мы надеемся, они получат".

Также, как пишет издание, на повестке дня - отдельные миротворческие силы для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как "совместная комиссия" из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие.

США также могут быть вовлечены не как "сапоги на земле, а как денежная сила вместе с третьей стороной", сказал чиновник.

Предложение также может включать признание США украинского Крыма российской территорией, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal. Киев ранее провел "красную линию" в признании любой аннексированной территории как российской, пишет издание.

"Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен частью соглашения по "земле", касающейся признания оккупированных россией частей Украины суверенной территорией москвы. Чиновник сказал, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре", - пишет издание.

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что [Украина] отдаст ее навсегда, - сказал чиновник. - "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим".

Издание отмечает, что хотя детали плана начинают всплывать, неясно, как стороны относятся к соглашению, на фоне того, как "и Киев, и москва изучают возможные условия и опровергают сообщения о том, что они, вероятно, подпишут его, чтобы не допустить выхода США из переговоров".

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ