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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

Київ • УНН

 • 12806 перегляди

Дональд Трамп планує представити мирний план щодо України, який може включати європейські війська для контролю перемир'я. США очікують реакцію росії та України на угоду.

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що цього тижня розкриє зміст запропонованого ним мирного плану щодо війни в Україні, який "може включати європейські війська в охоплену боями країну для дотримання запропонованого припинення вогню", повідомляє New York Post, наводячи деталі обговорень, у тому числі щодо питання "землі", пише УНН.

Деталі

США, як вказано, очікують, що росія та Україна відреагують на мирну угоду після того, як Трамп у п’ятницю погрожував припинити участь Америки в переговорах про припинення вогню після місяців вашингтонських дискусій з обома сторонами.

"Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів, - сказав Трамп журналістам. - Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює".

Хоча, як пише видання, "умови ще не затверджені, на тлі того, як Київ та москва обговорюють план усередині країни", один високопосадовець адміністрації повідомив The Post, що вони "можуть включати розгортання європейських військ в Україні у разі припинення війни та припинення вогню".

"Найскладніше - як виглядають сили безпеки - ми називаємо це "силами стійкості, - сказав чиновник. - Сили стійкості є частиною гарантій безпеки, які хочуть отримати українці та які, як ми сподіваємось, вони отримають".

Також, як пише видання, на порядку денному - окремі миротворчі сили для спостереження за припиненням вогню, які виглядатимуть як "спільна комісія" з росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО, яка спостерігатиме за лінією фронту, щоб гарантувати, що обидві сторони склали зброю.

США також можуть бути залучені не як "чоботи на землі, а як грошова сила разом із третьою стороною", сказав чиновник.

Пропозиція також може включати визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета The Wall Street Journal. Київ раніше провів "червону лінію" у визнанні будь-якої анексованої території як російської, пише видання.

"Хоча The Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію, високопоставлений чиновник адміністрації в п’ятницю заявив, що Київ під час переговорів із делегацією США минулого тижня був найбільше стурбований частиною угоди щодо "землі, що стосується визнання окупованих росією частин України суверенною територією москви. Посадовець сказав, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", доки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре", - пише видання.

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що [Україна] віддасть її назавжди, - сказав чиновник. - "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо".

Видання зазначає, що хоча деталі плану починають спливати, неясно, як сторони ставляться до угоди, на тлі того, як "і Київ, і москва вивчають можливі умови та спростовують повідомлення про те, що вони, ймовірно, підпишуть її, щоб не допустити виходу США з переговорів".

Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ21.04.25, 05:26 • 55664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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