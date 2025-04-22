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The Guardian

З пораненим вухом і на тлі прапора США: ЗМІ показали портрет Трампа, подарований путіним

Київ • УНН

 • 1832 перегляди

російський художник нікас сафронов намалював портрет Трампа на замовлення Путіна. На картині Трамп зображений пораненим у вухо після замаху на мітингу у Пенсильванії.

З пораненим вухом і на тлі прапора США: ЗМІ показали портрет Трампа, подарований путіним

російський художник показав портрет президента США Дональда Трампа, який був подарований диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Портрет Трампа намалював відомий російський художник нікас сафронов. Він заявив, що не брав за це грошей і не знав, що робить портрет на замовлення кремля.

На картині сафронова Трамп зображений під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія після замаху 13 липня 2024 року. Тоді в Трампа стріляли: він отримав поранення у праве вухо.

Агенти Секретної служби пізніше вбили стрільця. Підозрюваним назвали 20-річного Томаса Метью Крукса.

Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує

– заявив сафронов у коментарі CNN.

Він додав, що із ним звʼязався сам путін, який сказав йому, що цей портрет Трампа був важливим кроком у поліпшенні відносин москви й Вашингтона.

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Євген Устименко

Євген Устименко

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