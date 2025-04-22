З пораненим вухом і на тлі прапора США: ЗМІ показали портрет Трампа, подарований путіним

російський художник показав портрет президента США Дональда Трампа, який був подарований диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Портрет Трампа намалював відомий російський художник нікас сафронов. Він заявив, що не брав за це грошей і не знав, що робить портрет на замовлення кремля.

На картині сафронова Трамп зображений під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія після замаху 13 липня 2024 року. Тоді в Трампа стріляли: він отримав поранення у праве вухо.

Агенти Секретної служби пізніше вбили стрільця. Підозрюваним назвали 20-річного Томаса Метью Крукса.

Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує – заявив сафронов у коментарі CNN.

Він додав, що із ним звʼязався сам путін, який сказав йому, що цей портрет Трампа був важливим кроком у поліпшенні відносин москви й Вашингтона.

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