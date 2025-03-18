Украина осудила покушение на президента Сомали
Киев • УНН
МИД Украины решительно осудил покушение на президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".
Украина решительно осуждает сегодняшнее покушение на Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда, совершенное "Аш-Шабаб" в Могадишо. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.
Мы поддерживаем усилия сомалийского правительства по содействию миру, безопасности и примирению в Федеративной Республике Сомали
Ранее
18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, нацеленный на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".
Напомним
Ранее УНН писал, что боевики "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие.