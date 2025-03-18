У Сомалі підірвали кортеж президента: відповідальність взяли на себе бойовики "Аш-Шабааб"

18 березня біля президентського палацу Сомалі стався вибух, який був націлений на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Про це повідомляє УНН із посиланням на SomaliGuardian.

Деталі

Інцидент трапився на розв'язці Ель-Гаабта, коли президентський кортеж виїжджав з палацу в напрямку аеропорту Могадішо. За наявною інформацією, саме у той час через вказаний район проходила колона президента Сомалі Хасана Шейха. Наразі він знаходиться у безпеці. Проте за інформацією місцевих ЗМІ є інші постраждалі.

Відповідальність за напад уже взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб". Члени угрупування стверджують, що підірвали кортеж президента одразу після того, як він виїхав з президентського палацу в аеропорт.

За словами Хусейна Шейха Алі, радника з питань національної безпеки Сомалі, голова держави вже продовжив подорожувати країною, щоб спостерігати за важливою роботою, яку проводить CXD у різних регіонах. В адміністраціїї впевнені, що він отримує повну підтримку від людей у цих регіонах.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що бойовики "Аш-Шабаб" обстріляли готель у Сомалі: є загиблі.