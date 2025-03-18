В Сомали подорвали кортеж президента: ответственность взяли на себя боевики "Аш-Шабааб"
Киев • УНН
18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, нацеленный на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".
18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, который был нацелен на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SomaliGuardian.
Детали
Инцидент произошел на развязке Эль-Гаабта, когда президентский кортеж выезжал из дворца в направлении аэропорта Могадишо. По имеющейся информации, именно в то время через указанный район проходила колонна президента Сомали Хасана Шейха. Сейчас он находится в безопасности. Однако, по информации местных СМИ, есть другие пострадавшие.
Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб". Члены группировки утверждают, что подорвали кортеж президента сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт.
По словам Хусейна Шейха Али, советника по вопросам национальной безопасности Сомали, глава государства уже продолжил путешествовать по стране, чтобы наблюдать за важной работой, которую проводит CXD в разных регионах. В администрации уверены, что он получает полную поддержку от людей в этих регионах.
Напомним
Ранее УНН писал, что боевики "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие.