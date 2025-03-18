В Сомали подорвали кортеж президента: ответственность взяли на себя боевики "Аш-Шабааб"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16837 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31569 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66285 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215766 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123831 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392703 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311555 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213961 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244325 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255178 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23795 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46587 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133274 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15772 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15146 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133297 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215771 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392706 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254913 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311557 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3634 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15164 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46610 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72309 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57375 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Сомали подорвали кортеж президента: ответственность взяли на себя боевики "Аш-Шабааб"

Киев • УНН

 • 12455 просмотра

18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, нацеленный на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".

В Сомали подорвали кортеж президента: ответственность взяли на себя боевики "Аш-Шабааб"

18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, который был нацелен на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SomaliGuardian.

Детали

Инцидент произошел на развязке Эль-Гаабта, когда президентский кортеж выезжал из дворца в направлении аэропорта Могадишо. По имеющейся информации, именно в то время через указанный район проходила колонна президента Сомали Хасана Шейха. Сейчас он находится в безопасности. Однако, по информации местных СМИ, есть другие пострадавшие.

Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб". Члены группировки утверждают, что подорвали кортеж президента сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт.

По словам Хусейна Шейха Али, советника по вопросам национальной безопасности Сомали, глава государства уже продолжил путешествовать по стране, чтобы наблюдать за важной работой, которую проводит CXD в разных регионах. В администрации уверены, что он получает полную поддержку от людей в этих регионах.

Напомним

Ранее УНН писал, что боевики "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Сомали
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77