Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна рішуче засуджує сьогоднішній замах на Президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда, скоєний "Аш-Шабаб" в Могадішо. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.

Ми підтримуємо зусилля сомалійського уряду зі сприяння миру, безпеці та примиренню у Федеративній Республіці Сомалі - йдеться у заяві.

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18 березня біля президентського палацу Сомалі стався вибух, націлений на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що бойовики "Аш-Шабаб" обстріляли готель у Сомалі: є загиблі.